A fost actualizată lista țărilor cu risc epidemiologic ridicat. România este în continuare în zona roșie Lista țarilor cu risc epidemiologic ridicat a fost actualizata și intra in vigoare de pe data de 28 noiembrie. In acest sens, din cauza numarului alarmant de cazuri inregistrate la nivel național, mai multe țari au intrat și au ramas in zona roșie, printre care și Romania. Comitetul Național pentru situații de Urgența (CNSU) a postat documentul, dar a anunțat și ce schimbari s-au inregistrat. Iata lista completa a țarilor cu risc epidemiologic ridicat! Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

Sursa articol: spynews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- LISTA actualizata a țarilor cu risc epidemiologic. Romania iese din zona roșie. Italia, in zona galbena. Hotararea CNSU Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat vineri, Hotararea nr. 106 care prevede actualizarea listei țarilor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat. Vezi Anexa HCNSU…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a adoptat Hotararea cu privire la lista de clasificare a tarilor si teritoriilor in functie de rata de incidenta cumulata, in vederea stabilirii persoanelor care sosesc in Romania din acestea si cu privire la care se instituie masura carantinei.

- Astazi, 18 noiembrie, a fost actualizata lista țarilor care prezinta un risc epidemiologic ridicat. Din nefericire, din cauza numarului alarmant și ridicat de decese și cazuri inregistrate la nivel național, mai multe țari au intrat in zona roșie. Comitetul Național pentru situații de Urgența (CNSU)…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat in ședința de joi, 11 noiembrie, Hotararea nr. 102 prin care se actualizeaza lista țarilor/teritoriilor cu risc epidemiologic ridicat.

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) a actualizat lista tarilor sau zonelor cu risc epidemiologic ridicat. Hotararea CNSU nr. 97 Se aproba Lista cu clasificarea țarilor/teritoriilor... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a aprobat vineri hotararea nr.95 prin care se actualizeaza lista țarilor cu risc epidemiologic ridicat. In zona roșie au intrat: Olanda, Federația... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența din Romania a aprobat ieri, 30 septembrie, noua lista a țarilor/teritoriilor cu risc epidemiologic ridicat. Potrivit CNSU, Republica Moldova a intrat in zona roșie, scrie digi24.ro.

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) a actualizat joi seara lista tarilor si teritoriilor cu risc epidemiologic ridicat. Sase noi zone au fost incluse in lista rosie, de unde a iesit Bulgaria si Franta.