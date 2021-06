A fost actualizată lista țărilor cu risc epidemiologic. Ce țări intră în zona verde – DOCUMENT Guvernul a actualizat, vineri, lista țarilor cu risc epidemiologic ridicat, pe baza incidenței cazurilor de Covid de la nivel internațional. Un numar mare de țari sunt acum in zona verde de risc, printre care și Turcia, Croația sau Cipru. Grecia ramane in zona galbena. Astfel, in zona roșie sunt incluse Maldive, Seychelles, Bahrain, Uruguay, Argentina, […] The post A fost actualizata lista țarilor cu risc epidemiologic. Ce țari intra in zona verde - DOCUMENT first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

