Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Național pentru Situații de Urgenta a actualizat vineri lista țarilor și zonelor cu risc epidemiologic mare. Cei care intra in Romania din acestea trebuie sa intre in carantina. Printre țarile din care se intra in carantina se afla Italia, Ungaria sau Austria. In zona galbena, pentru care…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a actualizat lista tarilor/ zonelor/ teritoriilor de risc epidemiologic ridicat... The post Lista actualizata a tarilor pentru care se impune carantina la revenirea in Romania. Intra in vigoare de astazi, 13 noiembrie appeared first on Renasterea banateana…

- Ziarul Unirea LISTA actualizata a țarilor din „zona galbena”. CARANTINA obligatorie pentru toți romanii care se intorc din ele Comitetul National pentru Situatii de Urgenta al Romaniei (CNSU) a actualizat lista tarilor/ zonelor/ teritoriilor de risc epidemiologic ridicat pentru care se instituie masura…

- ​Prima tranșa de buletine de vot a fost expediata miercuri, 4 noiembrie, catre alegatorii înscrisi în Registrul Electoral pentru alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020, a anunțat Poșta Româna. Din cele 35.808 plicuri pe care Posta Româna trebuie sa le transmita catre alegatorii…

- Ungaria, Bulgaria, Bosnia și Herțegovina, Austria, San Marino, Italia și Iordania sunt țari nou introduse pe lista celor cu risc epidemiologic ridicat, pentru care se impune carantina la intrarea in...

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a adoptat in sedinta de luni, 26.10.2020, Hotararea numarul 50 privind aprobarea listei tarilor/zonelor de risc epi-demiologic pentru care se instituie masura carantinei asupra persoanelor care sosesc in Romania din acestea si clarificarea unor aspecte referitoare…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a actualizat lista tarilor sau zonelor de risc epidemiologic pentru care se instituie masura carantinei asupra persoanelor care sosesc in Romania din acestea.

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, marti, dupa sedinta CNSU, ca s-a decis propunerea prelungirii starii de alerta cu 30 de zile. De asemenea, s-a aprobat lista tarilor cu risc epidemiologic si se pastreaza aceleasi reguli.