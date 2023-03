A fost actualizată lista beneficiarilor cardului de energie Lista beneficiarilor cardului de energie a fost actualizata dupa colectarea declarațiilor pe propria raspundere și alți trei sute cincizeci de mii de romani urmeaza sa primeasca sprijinul, informeaza Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, scrie Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

