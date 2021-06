Stiri pe aceeasi tema

- Grupa operativa de la nivelul Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bucuresti-Ilfov (ISUBIF) a fost activata pe durata codului portocaliu de vijelii de sambata, din Bucuresti si Ilfov, pentru monitorizarea situatiei, in vederea adoptarii prompte de masuri, potrivit Platformei Nationale de Pregatire…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare meteo cod portocaliu pentru municipiul București și județul Ilfov, valabila astazi, in intervalul orar 12:00 - 23:00; Sunt prognozate vijelii puternice, grindina, ploi abundente; Citește și: AVERTIZARE meteo SPECIALA pentru…

- Meteorologii au emis o avertizare Cod portocaliu de vijelii puternice, grindina și ploi abundente, valabila astazi, intre orele 12.00 și 23.00, cea mai mare parte a țarii, inclusiv in județul Vrancea. Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie COD : PORTOCALIU Ziua/luna/anul: 26-06-2021 Ora : 10:00…

- Administrația Naționala de Meteorologie atrage atenția asupra fenomenelor de disconfort termic si canicula pe tot teritoriul Romaniei. Pe harțile de mai jos puteți urmari evoluția fenomenelor meteorologice pe teritoriu județului Mureș. De vineri de la ora 14.00 si pana sambata, la ora 6.00, va fi Cod…

- Municipiul Bucuresti se afla vineri seara sub Cod portocaliu de ploi torentiale, potrivit unei avertizari emise de Administratia Nationala de Meteorologie. Astfel, in intervalul 19:10 - 20:30, in municipiul Bucuresti se vor semnale averse torentiale ce vor depasi 30 - 35 litri/mp. Citește…

- Meteorologii au emis o avertizare de ploi torențiale, descarcari electrice, vijelii și posibila grindina, valabila in Capitala. Potrivit ANM, vor fi averse torențiale ce vor depași 15…20 l/mp, izolat 25 l/mp, descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului, posibil grindina de mici…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis un cod galben și cod portocaliu de vreme severa in Romania. Sunt vizate 27 de judete, cantitatile de precipitatii pot depasi 70 de litri pe metru patrat la munte.