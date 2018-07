A fost activat Planul rosu de interventie. Un autocar in care se aflau 43 de copii s-a rasturnat. Acesta avea ca destinatie litoralul Marii Negre (galerie foto+video)

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit sursei citate, copiii au ajuns la cabana din Calinesti, unde a fost cazat grupul de turisti din Belarus, si asteapta un alt autocar care sa-i transporte spre destinatia lor, in Bulgaria. "Toti copiii sunt bine. Am mai dus doi copii azi-noapte la spital, ca nu se simteau bine. Unul…

- AISU Suceava a venit cu noi detalii legate de accidentul de la Darmanești. Este vorba despre un autocar cu 43 de copii și 7 adulți, din Belarus. 16 copii și un adult au fost preluați și duși la spital. Din fericire, niciunul nu este in stare grava. Primarul din Darmanești a pus la dispoziție […] The…

- AISU Suceava a venit cu noi detalii legate de accidentul de la Darmanești. Este vorba despre un autocar cu 43 de copii și 7 adulți, din Belarus. 16 copii și un adult au fost preluați și duși la spital. Din fericire, niciunul nu este in stare grava. Primarul din Darmanești a pus la dispoziție […] The…

- 16 copii si un adult au ajuns la spital pentru investigatii suplimentare dupa ce aseara, un autocar care venea din Belarus si se indrepta spre litoralul bulgaresc s-a rasturant in comuna Darmanesti, din judetul Suceava. Ceilalti 27 de copii si 6 adulti aflati in autocar, insotiti de un medic, au fost…

- UPDATE: Un autocar plin cu copii s-a rasturnat in aceasta seara la Darmanești, in localitatea Danila, in urma accidentului autoritațile activand Planul Roșu de Intervenție, care implica suplimentarea echipajelor medicale necesare la fața locului. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența Suceava…

- Accident cu un autocar la Darmanești, Suceava. Un autocar in care erau mai multi copii a fost implicat, duminica seara, intr-un accident rutier in localitatea Darmanesti. Potrivit IGSU, nu sunt persoane incarcerate. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata, in autocar se aflau 43…

- Un accident in care a fost implicat un autocar in care se aflau mai multi copii s-a petrecut duminica seara, in localitatea Darmanesti, informeaza ISU Suceava. „43 de copii și șapte persoane adulte, din...

- Planul rosu de interventie a fost activat joi noapte in judetul Constanta. Un autocar in care se aflau 49 de copii si 11 adulti s-a rasturnat in apropiere de Mihail Kogalniceanu. Aproape toate fortele de...