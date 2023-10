Un autocar cu 82 de pasageri, cetațeni ucraineni. s-a rasturnat luni seara, in zona Harsova din judetul Constanta, iar autoritatile au activat Planul Rosu de Interventie. Primele informatii aratau ca in autovehicul ar fi blocate cinci persoane. Echipajele de interventie au fost suplimentate, inclusiv cu unele din judetele Ialomita si Calarasi. Reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean Constanta au anuntat ca accidentul s-a produs, cel mai probabil, din cauza exploziei unui cauciuc, iar cinci persoane au fost ranite si duse la spital. „La data de 9 octombrie, in jurul orei 21.00, politisti…