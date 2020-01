Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce era in club, Kyra-Louise Strachan, din Dundee, Scoția, a fost atacata de fostul ei iubit intr-un mod cu totul bizar! Acesta a mușcat-o puternic de obraz, Danielle avand nevoie de o intervenție chirurgicala plastica.

- La termenul de luni al contestației in anulare a fostei șefe a DIICOT Alina Bica un complet de cinci judecatori a audiat ultimii doi martori din acest caz, martori ai acuzarii.Astfel au vorbit in fața instanței Silvia Ștefanescu, fosta șefa de serviciu in DIICOT, ieșita la pensie in anul 2017…

- Viorica Dancila a avut in spatele sau, in momentul declaratiilor de dupa anuntarea rezultatelor exit-poll din alegerile prezidentiale, pe o fosta membra a Marii Adunari Nationale, „parlamentul” din regimul comunist, si membru al Comitetului Central al PCR, scrie „Newsweek Romania”. Maria Lazar (79 de…

- Fosta prezentatoare de știri Tazeen Ahmad a murit, la varsta de 48 de ani, din cauza unei boli incurabile. Reputata jurnalista britanica a lucrat la posturile BBC News, Channel 4 și NBC, relateaza Mirror. Frații jurnalistei au confirmat ca Tazeen Ahmad a murit dupa ce a pierdut lupta cu cancerul. Ea…

- Marie Yovanovitch, fosta ambasadoare SUA în Ucraina, le-a spus congresmenilor ca s-a simțit amenințata de o afirmație criptica despre ea facuta de președintele american Donald Trump într-o conversație telefonica cu omologul sau de la Kiev, Volodimir Zelenski, scrie Mediafax, citând…

- Fosta directoare adjuncta a Finantelor Publice Bihor, trimisa in judecata de DNA Oradea pentru coruptie si condamnata in prima faza la 3 ani de inchisoare cu suspendare, a fost achitata la Curtea de Apel, sentinta fiind definitiva.

- Mihai Constantinescu va fi condus pe ultimul drum, la cimitirul Ghencea Militar, iar de langa sicriu nu s-au desparțit nicio clipa fosta și actuala soție. Mihaela Constantinescu, cea care i-a fost alaturi ani la rand și de care se desparțise, a declarat ca se așteapta ca la inmormantara sa vina colegii…