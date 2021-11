A fi taliban cu femeile: Relatarea unei prezentatoare TV

Pana in aceasta vara, Masooma Gholamy prezenta știrile pentru televiziunea Tamadon TV din Kabul. Insa cand talibanii au revenit la putere ea a fugit din țara cu copiii sai și s-a stabilit in Atena. „A fost foarte dificil pentru o femeie sa aiba un loc de munca in Afganistan chiar și inainte de talibani. Insa dupa ce ei s-au intors la putere lucrurile s-au inrautațit dramatic. Nu mai putem munci”, a relatat prezentatoarea TV Masooma Gholamy pentru Euronews . „Talibanii nu ne vad ca ființe umane. Talibanii nu pot nici macar sa stea la aceeași masa cu o femeie și sa discute cu ea, ei cred ca este…