- PERICOL… Caz grav la Rasesti, comuna Dranceni! In aceasta seara, intr-o locuinta a explodat o butelie cu GPL, iar un barbat a fost ranit destul de grav la nivelul fetei si al toracelui. La fata locului se deplaseaza o ambulanta din cadrul ISU, precum si un echipaj de pompieri din cadrul sectiei Husi.…

- UPDATE: Ies la iveala detalii infioratoare despre crima de la Huși. Se pare ca Marcel Catalin Gheorghiu și celalalt complice au mers in toiul nopții sa fure din apartamentul situat pe strada Ștefan cel Mare din municipiul Huși. Tanarul de 29 de ani i-ar fi surprins pe cei doi in timp ce ii jefuiau locuința,…

- DIVERGENȚA… Intrecerile nocturne cu mașini de pe strazile municipiului Huși au inceput sa devina o problema pentru localnicii care au „norocul” sa locuiasca in proximitatea strazilor asfaltate, din centru și nu numai, pe unde pasionații de motoare iși fac apariția aproape noapte de noapte. Dincolo de…

- PROSTEALA… Balciul la Vaslui s-a privatizat anul acesta. Primarul Vasile Paval a anunțat inca de la Zilele Vasluiului ca anul acesta, la Vaslui, nu va fi balciul de Sf. Maria, dar iata ca el se face. Cei drept, nu de Primaria Vaslui, ci de niște investitori “strategici” de la Huși, ajunși in Vaslui…

- REACȚIE… Reprezentanții Inspectoratului Județean de Poliție Vaslui s-au sesizat in privința „Polițistului-Marcel” de la Huși, individul care, de o vreme, se imbraca cu o haina de om al legii și patruleaza prin oraș, in posturi care mai care mai scandaloase pentru imaginea, dar și credibilitatea instituției…

- PERSONALITATE… Dimitrie Cantemir s-a nascut la 26 octombrie 1673 intr-o familie nobila, in localitatea Silișteni din comuna Falciu, azi comuna Dimitrie Cantemir din judetul Vaslui, in partea de sud a orasului Husi. A murit in refugiu, dupa campania lui Petru cel Mare la Marea Caspica, in zona Derbent,…

- CONTRE… Cațiva tineri din Huși au vrut sa dea lovitura pe TikTok cu un filmuleț in care este parodiata chiar… Poliția! Imaginile au devenit virale pe internet, mai ales ca regia clipului cu pricina il are in prim-plan pe Marcel, un individ consacrat taman intr-o zona opusa „ordinii și siguranței publice”,…

- BIZAR… S-au inmulțit rozatoarele prin Huși, in așa fel incat și-au facut galerii cu ieșire la trotuare și, din cand in cand, mai pleaca la promenada ziua in amiaza-mare! Azi, de pilda, pe strada A. I. Cuza, trecatorii i-au putut vedea pe „curajoși”, ba chiar i-au și filmat. Copii s-au speriat, iar imaginea…