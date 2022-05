Stiri pe aceeasi tema

- Aderarea la NATO este cea mai buna opțiune pentru garantarea securitații naționale a Finlandei, a decis comisia parlamentara de aparare de la Helsinki. Recomandarea a venit inainte cu cateva zile de decizia oficiala privind intrarea in ce mai puternica alianța politico-militara, transmite Reuters. Aderarea…

- Mai multe țari din Uniunea Europeana au oprit luni, 9 mai, posibilitatea de a modifica tratatele europene dupa Conferința pentru Viitorul Europei - care se incheie astazi - pentru a gazdui propunerile pe care 800 de cetațeni europeni le-au formulat cu privire la direcția pe care ar trebui sa o ia…

- Prim-ministra Suediei, Magdalena Andersson, spune ca aderarea la NATO a țarii nu va fi una luata „cu lejeritate”. In ultimele saptamani, și Suedia și Finlanda, doua țari tradițional neutre, au devenit tot mai receptive la ideea aderarii la NATO, o consecința a razboiului pe care Rusia l-a pornit impotriva…

- Suedia si Finlanda se afla in strans contact in contextul in care urmeaza sa decida daca vor solicita aderarea la NATO dupa invazia rusa din Ucraina, au declarat vineri, la Helsinki, ministrii de externe din cele doua state nordice, relateaza dpa. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Statele Unite sunt decise sa ”mute muntii din loc” pentru a face ca Ucraina sa castige impotriva Rusiei, a dat asigurari marti secretarul apararii american Lloyd Austin, in fata reprezentantilor din 40 de tari aliate – miniștri ai apararii și șefi ai statelor majore ale apararii – reuniti la baza aeriana…

- Rusia a anuntat marti expulzarea a trei diplomati suedezi, dupa o masura similara a Stockholmului din cauza invaziei ruse a Ucrainei, informeaza News.ro . Ministerul rus de Externe anunta ca a convocat-o pe ambasadoarea suedeza, pentru a ”protesta cu forta” fata de expulzarea unor diplomati rusi, la…

- Statele Unite sunt decise sa „mute muntii din loc” pentru a face ca Ucraina sa castige impotriva Rusiei, a declarat marti secretarul american al apararii, Lloyd Austin, in fata reprezentantilor din 40 de tari reuniti la baza aeriana americana Ramstein din Germania, informeaza AFP. „Ucraina crede in…

- Majoritatea suedezilor sunt in favoarea aderarii tarii lor la NATO, potrivit unui sondaj publicat joi, in timp ce partidul de guvernamant se pregateste pentru o dezbatere privind o posibila renuntare la politica de nealiniere militara dusa pana in prezent de Suedia, relateaza AFP. O majoritate de 51%…