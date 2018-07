Stiri pe aceeasi tema

- Pe langa distractie, in vacanta de vara mii de liceeni iau primii fluturasi de salariu. Angajati temporar si legal 4 sau 6 ore pe zi, multi reusesc dupa o luna sau doua sa plece la mare pe banii lor ori sa-si cumpere telefonul visat. În plus, spun psihologii, învaţă ce înseamnă…

- Consilierul de stat al premierului Viorica Dancila, Darius Valcov, a anunțat, luni seara, ca masura amnistiei fiscale este prevazuta in programul de guvernare și include ștergerea datoriilor unor companii, precizand insa ca "astfel de lucruri se fac, nu se discuta". "Amnistia fiscala este prevazuta…

- Autor: Stelian ȚURLEA Angus și Sarah Moorcraft au doua fiice gemene, absolut identice, Lydia și Kirstie. Lydia moare intr-un accident, cade de pe balconul etajului intai și se zdobește de asfalt. Parinții sufera cumplit și la fel și sora ramasa in viața. La un an dupa accident, in speranța ca o schimbarea…

- Miercuri, 13 iunie 2018, se implinesc 377 de ani de la aducerea la Iași a moaștelor Sfintei Cuvioase Parascheva. Arhiepiscopia Iașilor va marca acest moment prin slujbe și evenimente culturale. Astfel, miercuri, 13 iunie, de la ora 09.00, in Catedrala Mitropolitana din Iași, Preasfințitul Parinte Calinic…

- Un roman de etnie rroma nascut intr-una dintre cele mai sarace comunitati din judetul Botosani a ajuns sa faca doua facultati si sa devina preot intr-o comuna din Iasi. Dorel Burduja provine dintr-o familie de lingurari nevoiasi, iar intreaga sa viata este un exemplu de ambitie si autodepasire a conditiei.…

- Deputatul roman și candidatul PUN la funcția de primar al capitalei, Constantin Codreanu a facut un apel catre chișinauenii din diaspora și cere ca la 20 mai toți cetațenii sa iasa la vot.

- Pompierii din orasul Roman, judetul Neamt, au fost mobilizati in dimineata zilei de duminica, 29 aprilie, sa intervina pentru salvarea unui bebelus de 8 luni, ramas blocat in masina parintilor dupa ce sistemul de inchidere al masinii s-a defectat. Pompierii chemati la fata locului au spart un geam pentru…