- La data de 16 septembrie a.c., polițiștii din cadrul Poliției orașului Huedin – Compartimentul Rutier au dispus masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de un barbat de 46 de ani, depistat la volan sub influența alcoolului, fiind implicat intr-un eveniment rutier soldat cu pagube materiale. In fapt,…

- Tragedie la Cluj. O tanara judecatoare a fost gasita decedata in propriul apartament. Femeie avea doar 32 de ani și era magistrat in cadrul Judecatoriei Gherla. Nu s-a prezentat la ședința de judecata și nu putea fi contactata. Apropiații au intrat in panica și au apelat la autoritați. Potrivit surselor…

- Un accident rutier s-a produs joi intr-o localitate din județul Cluj. Pompierii au gasit la locul accidentului un autoturism avariat, ieșit in afara parții carosabile. In urma accidentului, o femeie a ajuns la spital. „Pompierii din cadrul Detașamentului Dej au intervenit la un accident rutier petrecut…

- Un clujean s-a trezit cu mașina in gard, dupa ce inainte cu o seara, un vitezoman a pierdut controlul volanului și a intrat din plin in mașina parcata, iar mai apoi a fugit. In noaptea de miercuri spre joi, pe strada Tudor Vladimirescu din Cluj-Napoca, un șofer care circula cu o mare viteza a intrat…

- Trei persoane au fost arestate preventiv, in urma celor 44 de descinderi care au avut loc in mai multe județe, inclusiv la locuințe din Turda, Campia Turzii și Viișoara, intr-un dosar care viza traficul de droguri. Citește și: Percheziții la Cluj și in zona Turzii! Sunt vizați traficanții de droguri!…

- In perioada 18-19 iulie a.c., polițiștii din cadrul Poliției municipiului Campia Turzii au desfașurat activitați interactiv-preventive, alaturi de micuții participanți la tabara de vara organizata de Parohiile Ortodoxe nr.2 și 5, din municipiu. In scopul prevenirii victimizarii lor, polițiștii le-au…

- USR Cluj a depus o solicitare la Agenția Naționala de Integritate (ANI) cu cererea de a constata și a sancționa conflictul de interese in care se afla consilierul județean PNL, Gheorghe Iancu. Acesta a votat pentru numirea fiului sau ca administrator neexecutiv la compania Centru Agro Transilvania,…

- Vineri a fost cu siguranța ziua accidentelor rutiere. O mulțime de astfel de evenimente s-au petrecut pe raza județului Cluj, majoritatea grave. Un accident rutier a avut loc și in comuna Savadisla. Un conducator auto a cazut cu mașina de pe podul de la Stolna. Salvatorii au gasit pe bancheta din spate…