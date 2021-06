Stiri pe aceeasi tema

- Celebrul cantareț Jador, pe langa problemele de la „Survivor Romania” și cele din dragoste, mai nou are probleme cu poliția. Recent solistul a fost oprit de agenții de circulație, care l-au amendat. Motivul amenzii a fost faptul ca a fost prins uitandu-se pe telefon in timp ce se afla la volan. Experiențele…

- Fiul Clejenilor a lansat o ipoteza incredibila despre moarte lui Razvan Ciobanu. Invitat in platoul emisiunii „Xtra Night Show”, acesta a recunoscut ca este dependent de droguri, si ca acest viciu l-a bagat și pe celebrul designer, in mormant. Fulgy a vorbit deschis despre lupta sa cu dependența de…

- Un document din 2017, care a ieșit la iveala astazi, arata ca jurnalista Nata Albot, care se regasește in lista PAS la anticipate, ar fi fost prinsa cu droguri pe aeroportul din Chișinau in urmi cu 4 ani, scrie știri.md Diana Fetco, șefa secției comunicare și protocol din cadrul IGP a confirmat…

- O banda de traficanti de droguri planifica asasinarea vicepremierului muntenegrean Dritan Abazovic ca razbunare pentru arestarea recenta a mai multor membri ai acesteia, a anuntat luni ministerul de interne de la Podgorita, transmite AFP. Politia muntenegreana i-a arestat saptamana trecuta pe Slobodan…

- Justin Bieber și-a deschis sufletul in fața fanilor sai din intreaga lume și a vorbit despre un subiect extrem de sensibil: perioada in care era consumator de droguri. Celebrul cantareț a marturisit ca ajunsese sa ia atatea substanțe interzise, incat i-a speriat pe cei din jurul sau, in sensul ca angajații…

- Sa vezi și sa nu... crezi! Imagini rare cu Dani Mocanu, din perioada in care era fotbalist. Celebrul manelist a jucat la Steaua București Junior. Detalii neștiute din viața ”Regelui Vizualizarilor”. La varsta de 16 ani artistul era capitanul echipei.

- Mustafa Kucukovic (34 de ani) este prima celebritate reținuta pe baza discuțiilor de pe rețeaua codata EncroChat. Atacantul neamț de origine bosniaca a jucat la Hamburger SV intre 2004 și 2007. Poliția germana a reușit sa destructureze o mare rețea de traficanți de droguri, in care acționa și un fost…