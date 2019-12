Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul general, Bogdan Licu, afirma ca sustine desfiintarea Sectiei de Investigare a Infractiunilor din Justitie si apreciaza ca retragerea Adinei Florea din cursa pentru sefia institutiei este ”o optiune personala”.

- Deputatul de Bucuresti Nicusor Dan, desemnat candidat al USR pentru Primaria Capitalei, a afirmat ca a castigat in instanta procesul impotriva unei hotarari a Consiliului General prin care taximetristii puteau fi contactati doar prin telefon si statie. "In decembrie 2017, Firea propunea…

- Pentru Primarul General al Capitalie, Gabriela Firea anul 2017 a fost un an al chemarilor in instanța. Așa s-a intamplat și in speța unor consilieri USR, fiind chemata in instanta, in iunie 2017, de catre consilierii municipali Roxana Wring, Ana Ciceala, Alexandru Gadiuta si USR, care ii solicitau daune…

- SCENE SOCANTE PERVERS… Gheorghe Braescu, individul care a violat si a supus la chinuri greu de imaginat o prostituata, a fost trimis dupa gratii pentru 30 de zile, de judecatorii barladeni. Detalii incredibile ies la iveala dupa ancheta facuta de politistii Serviciul de Investigatii Criminale si a Sectiei…

- Procurorul constantean Zarafina Puiu, din cadrul Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor in Justitie, propusa pentru a fi eliberata din functie. Decizia a fost luata in urma cu scurt timp de Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii.In sedinta de azi, structura pentru magistrati…

- Victoria este in prima instanța, iar decizia poate fi atacata, ceea ce vor și face reprezentanții CJ Timiș. Practic, Milutinovici a fost pensionata, la 61 de ani, de reprezentanții CJ Timiș. In 28 august, reprezentanții CJ Timiș au luat aceasta hotarare. Atunci, președintele Consiliului Județean…

- Jurnalistul german retinut de Jandarmerie la protestele din Piata Victoriei a obtinut in instanta anularea sanctiunii primite. Paul Arne Wagner a anuntat decizia magistratilor, care este definitiva.

- Șeful Poliției Romane, Liviu Vasilescu, a declarat marți ca la toate activitațile derulate de polițiști in dosarul morții Adrianei, fetița de 11 ani din Dambovița, a fost prezent un procuror. Pe de alta parte, Bogdan Licu a spus ca la discuția cu olandezul nu a fost prezent un anchetator.„La…