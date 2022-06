Stiri pe aceeasi tema

- David Popovici (17 ani) evolueaza astazi pentru o noua medalie la Campionatul Mondial de Natatie de la Budapesta, in proba de 100 metri liber. Inotatorul roman s-a calificat in finala de pe primul loc, cu timpul de 47.13, record mondial la juniori. Popovici este printre favoritii la caștigarea medaliei…

- David Popovici (17 ani) evolueaza astazi pentru o noua medalie la Campionatul Mondial de Natatie de la Budapesta, in proba de 100 metri liber. Inotatorul roman s-a calificat in finala de pe primul loc, cu timpul de 47.13, record mondial la juniori. Popovici este printre favoritii la caștigarea medaliei…

- David Popovici (17 ani) continua sa scrie istorie la Campionatul Mondial de Natație desfașurat la Budapesta. David Popovici a caștigat semifinala probei de 100 de metri liber, cu un timp de 47:13.00, un record la juniori. Dupa ce a scris istorie in proba de 200 de metri liber, devenind primul campion…

- Inotatorul roman David Popovici s-a calificat marti in finala cursei de 100 de metri liber la Campionatul Mondial de Natatie de la Budapesta, inregistrand un record mondial la juniori. Finala va avea loc miercuri, 22 iunie, la ora 19.22 si va fi transmisa in direct in Romania de TVR 1.

- Inotatorul roman David Popovici s-a calificat in finala probei de 100 m liber cu cel mai bun timp din semifinale, 47 sec 13/100, marti seara, la Campionatele Mondiale de natatie de la Budapesta. Popovici (17 ani), care la jumatatea cursei nu se afla intre cei mai rapizi trei inotatori, a stabilit un…

- Inotatorul roman David Popovici s-a calificat marti in finala cursei de 100 de metri liber la Campionatul Mondial de Natatie de la Budapesta, inregistrand un record mondial la juniori. Finala va avea loc miercuri, 22 iunie, la ora 19.22 si va fi transmisa in direct in Romania de TVR 1.

- TVR 1 transmite semifinalele si finala probei de 100 m liber, la Campionatul Mondial de natație de la Budapesta. Semifinalele sunt programate in aceasta seara, de la orele 19:26 si 19:31, ora Romaniei. Marea finala va fi maine (n.r. – miercuri), 22 iunie, tot pe TVR1, cu incepere de la ora 19:20, anunta…

- Inotatorul roman David Popovici a stabilit duminica cel mai bun al semifinalelor probei de 200 de metri liber de la Campionatul Mondial de natație de la Budapesta. Cu aceasta performanța cu care s-a calificat in finala probei, romanul de 17 ani a stabilit și un nou record mondial al junirorilor, relateaza…