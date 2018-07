Stiri pe aceeasi tema

- "Trebuie sa sacrificam, din nefericire, 45.000 de capete la Carniprod si avem o veste proasta, ca virusul ar fi si in alt complex - care inseamna 17.000 - 18.000 de capete. (...) Nu exista antidot, nu exista vaccin, nu exista medicamente ca sa usureze boala. Singura metoda este sacrificarea. Porcii…

- Miscarea Romania Impreuna (RO+) i-a cerut ministrului Agriculturii, Petre Daea, sa demisioneze din functie, dupa ce acesta a spus ca porcii infestati cu pesta porcina africana sunt ucisi ca la Auschwitz. Formatiunea acuza faptul ca este "inadmisibil ca un ministru al Guvernului Romaniei sa compare incinerarea…

- Guvernul Romaniei s a intrunit in sedinta, iar urmatoarele proiecte de acte normative au fost adoptate sau Guvernul a luat act in sedinta din 5 iulie 2018: I. PROIECTE DE LEGI1. PROIECT DE LEGE pentru aprobarea contului general anual de executie a bugetului de stat, a contului anual de executie a bugetului…

- Este pentru prima data in Romania, dupa foarte multi ani, cand pietele sunt si supermarketurile sunt pline de tomate romanesti, afirma ministrul Agriculturii, Petre Daea, subliniind ca nu exclude existenta unor nereguli in sistemul de aprovizionare si in cel de comercializare al rosiilor, insa intregul…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, sustine ca Pilonul II de pensii private nu va fi suspendat din luna iulie a acestui an, asa cum prevede proiectul de lege privind reglementarea pensiilor administrate privat publicataduminica pe site-ul Guvernului Romaniei. Vasilescu a precizat, la Antena…

- Petre Daea a reușit sa atinga culmea agriculturii! Nu, nu e gluma. Prezent pe camp pentru a discuta despre probleme legate de agricultura, ministrul Agriculturii, Petre Daea, a fost prins intr-un moment in care aspersorul facea ce știa mai bine: uda. Totul intr-un interviu pentru Antena 1. Daca reporterul…