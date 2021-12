Stiri pe aceeasi tema

- Gianluigi Buffon (43 de ani) a vorbit despre transferul lui Cristiano Ronaldo (36 de ani) la Juventus și este de parere ca venirea starului portughez la Torino a avut un impact pozitiv, dar și unul negativ asupra echipei. Pozitiv datorita golurilor marcate și a formei pe care o arata Ronaldo, dar pe…

- Rafael Nadal a fost testat pozitiv pentru COVID-19 dupa ce a revenit in Spania. Sportivul s-a intors de la Abu Dhabi.Caștigator a 20 de titluri de Grand Slam, Nadal a revenit dupa o accidentare. El a participat la turneul Mubadala World Tenis Championship din Abu Dhabi saptamana trecuta, fiind prima…

- Un prim caz suspect de contaminare cu noua varianta SARS-CoV-2 omicron a fost depistat in Germania, la o persoana care s-a intors recent din Africa de Sud, au anuntat sambata autoritatile regionale din landul Hesse (vest), relateaza AFP. ”Varanta omicron este, din cate se pare, deja prezinta…

- Alte 152 cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, 1 este in randul lucratorilor medicali. Bilanțul cazurilor de Covid-19 in țara noastra a ajuns la 352822.

- Pana astazi, 28 octombrie, pe teritoriul Romaniei au fost inregistrate 1.616.027 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 7.905 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 180 de zile dupa prima infectare. 1.371.046 de pacienți…

- Pana astazi, 27 octombrie, pe teritoriul Romaniei au fost inregistrate 1.602.830 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 7.711 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 180 de zile dupa prima infectare. 1.358.530 de pacienți…

- Pana astazi, 11 octombrie, pe teritoriul Romaniei au fost inregistrate 1.365.788 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 3.945 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 180 de zile dupa prima infectare. 1.177.704 pacienți au…