Stiri pe aceeasi tema

- Echipa nationala a Frantei a invins sambata, 30 iunie, nationala Argentinei, cu scorul de 4-3, in "optimile" Cupei Mondiale de Fotbal din Rusia. La Kazan, cele doua echipe au oferit un meci de senzatie, cu rasturnari de situatie si un final incins.Franta a dechis scorul din penalty, in minutul…

- Franța se dueleaza azi cu Argentina, in blockbuster-ul din optimile de finala ale Campionatului Mondial din Rusia. Partida a inceput la ora 17:00 și poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TVR 1 și TVR HD. Fanii naționalei Franței au luat cu asalt stadionul din Kazan, locul de…

- Ce a spus Messi dupa calificarea Argentinei in optimi. Vicecampioana mondiala a fost la patru minute de eliminare. Starul si capitanul selectionatei Argentinei a recunoscut ca nu se astepta ca echipa lui sa sufere “atat de mult” in fata selectionatei Nigeriei, pe care a invins-o greu, cu 2-1, marti…

- Franta si Danemarca au ocupat primele doua locuri in Grupa C a Cupei Mondiale de fotbal din Rusia, dupa rezultatele consemnate in ultima etapa din aceasta grupa. Selectionatele Danemarcei si Frantei au terminat la egalitate, 0-0, la Moscova, in Grupa C a Cupei Mondiale de fotbal din Rusia, iar ambele…

- Selectionatele Danemarcei si Frantei au terminat la egalitate, 0 0, marti, la Moscova, pe stadionul Lujniki, in Grupa C a Cupei Mondiale de fotbal din Rusia, iar ambele echipe s au calificat in optimile de finala dupa primul meci fara goluri al turneului, transmite Agerpres.ro. ...

- Cupa Mondiala din Rusia programeaza, marti, patru meciuri, in grupele C si D, cele mai asteptate fiind Danemarca - Franta si Nigeria Croatia (news.ro).De la ora 17.00, in grupa C, pe arena Lujniki din Moscova, Danemarca va juca impotriva Frantei, iar de la aceeasi ora, la Soci, Peru va intalni…

- Portarul Hugo Lloris, capitanul selectionatei Frantei, a incercat sa diminueze presiunea de pe umerii coechipierilor sai si a declarat ca Franta, desi are mari ambitii, nu se numara printre favoritele la Cupa Mondiala de fotbal din Rusia, relateaza EFE. Franta, vazuta ca favorita de experti,…

- Sambata va fi prima din cele cinci zile care programeaza cate patru meciuri la Cupa Mondiala de fotbal din Rusia (14 iunie - 15 iulie) si va consemna debutul unor foste campioane mondiale, Franta (1998) si Argentina (1978, 1986). Zilele de 25, 26, 27 si 28 iunie vor programa, de asemenea,…