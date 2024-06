Activitațile sportive pot contribui la reducerea riscului de apariție a cancerului, imbunatațesc calitatea vieții pacienților care fac tratament contra acestei boli și, de asemenea, reduc recidivele. Un studiu publicat in British Journal of Sports Medicine demonstreaza ca practicarea sportului in timpul tinereții poate reduce cu 42% riscul de a dezvolta noua tipuri de cancer. Este […] The post A face sport, o soluție pentru reducerea considerabila a recidivei cancerului appeared first on Puterea.ro .