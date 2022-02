Prețul gigacaloriei a luat-o razna in mai toate orașele țarii, iar primariile nu mai au bani sa acopere subvențiile. Mai grav, in unele orașe, tarifele uriașe au fost aprobate, in mod inconștient, chiar de consilierii locali. Este cazul orașului Ploiești, unde consilierii PNL și USR au votat cel mai mare preț pe gigacalorie din țara. […] The post A explodat gigacaloria. Romanii, in pericol sa-și piarda apartamentele first appeared on Ziarul National .