- Mii de persoane decedate din Austria primesc in continuare un important ajutor financiar care este destinat sa contracareze cresterea costului vietii, ca urmare a tranzitiei ecologice si razboiului din Ucraina, a recunoscut miercuri Guvernul de la Viena, transmite AFP.

- O parte semnificativa a sistemelor responsabile cu asigurarea siguranței la CNE Zaporojie funcționeaza relativ bine, a anunțat vineri directorul general al AIEA, Rafael Grossi, la o conferința de presa la Viena.

- Inseara de 23 August 1944, la ora 22, MSR Mihai I dadea citire la radioul public, Proclamației catre țara: ROMANI, In ceasul cel mai greu al istoriei noastre, am socotit in deplina ințelegere cu Poporul Meu, ca nu este decat o singura cale pentru salvarea Țarii de la o catastrofa totala: ieșirea noastra…

- Jivina fantastica caua/ e ruda cu bau-baua/ si politicaua:/ sperie copiii: ai!/ fac pipi in pat: vai!/ Si vrabia-i pui,/ dar dracul stie de cand ii,/ zice o zicala/ nationala./ Si Gigi Becali se da maret,/ ca-i baci pana la adanci batraneti,/ dar el e un badaran istet,/ ca-i prostan/ ca si mai an./…

- Clarificarile facute joi la Viena de premierul maghiar Viktor Orban privind discursul despre „neamestecarea raselor” susținut la Tușnad au convins-o pe consiliera Zsuzsa Hegedus sa revina asupra deciziei de a demisiona din funcție, relateaza publicația maghiara Telex . Ea a transmis o scrisoare in care…

- Oamenii legii au venit cu mai multe detalii despre descinderile care au avut loc astazi, 21 iulie , cu percheziții in peste 100 de locații. Acțiunile de urmarire penala au loc in cadrul unui dosar pornit cu privire la finanțarea ilegala partidului ȘOR, de catre un grup criminal organizat, potrivit Realitatea.md…

- Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) solicita ministrului Energiei, Virgil Popescu, si premierului Nicolae Ciuca sa-si asume afirmatia potrivit careia presedintele AUR, George Simion, ar fi "trompeta ruseasca" si "sa ia masuri responsabile". AUR sustine ca, in situatia in care un ministru al Guvernului…

- REȘIȚA – Buna dispoziție a acestor oameni este data de portretele pe care actorul-artist Romeo Ioan le realiza la mijlocul anilor ‘90. In aceasta perioada, portretele realizate atunci in alb și negru sunt expuse la Muzeul Banatului Montan (MBM), alaturi de altele in culori vii realizate anul acesta.…