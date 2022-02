A eșuat cea mai mare tranzacție propusă în industria procesoarelor. Softabnk nu va mai vinde compania Arm către cei de la Nvidia Softbank și Nvidia au abandonat ideea celei mai mari tranzacții din industria microprocesoarelor, astfel ca dezvoltatorul britanic Arm nu va mai fi vândut de grupul japonez Softbank. Tranzacția anunțata în 2020 se cifra la 40 miliarde dolari, iar Nvidia ar fi avut multe de câștigat. Autoritațile din domeniul concurenței din SUA și Europa au avut însa obiecții serioase.



Tranzacția fusese anunțata în septembrie 2020 și s-a discutat enorm despre ea, fiind vorba de 40 miliarde dolari pe care Nvidia le oferea pentru o companie tech foarte cunoscuta și respectata:… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

