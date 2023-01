Stiri pe aceeasi tema

- Dan Petrescu, antrenorul lui CFR Cluj, a analizat partida caștigata impotriva lui FC Voluntari, scor 1-0, in Superliga. Petrescu s-a felicitat pentru decizia de a-l baga in poarta pe Razvan Sava (20 de ani), pentru a respecta regula jucatorului U21. Antrenorul campionei a declarat ca „Sava a dat siguranța”,…

- Derby-ul etapei a 23-a a Superligii la fotbal masculin a fost caștigat de Farul Constanța, care a invins in deplasare pe FCSB, scor 2-3 (0-0), „marinarii” marcand cele doua goluri care le-au adus victoria in minutele suplimentare de joc.

- Derby-ul rundei din Superliga, Farul - CFR Cluj 0-3, a avut parte de o prezența inedita in loja VIP a stadionului din Ovidiu. Ambasadorul Japoniei la București, Excelența Sa Hiroshi Ueda, a fost invitatul special al clubului patronat de Gica Hagi. Oficialul nipon a urmarit meciul de langa Ciprian Marica,…

- Farul și CFR Cluj, primele doua clasate din Superliga, se vor infrunta luni, de la ora 20:00, in etapa 22 a campionatului. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizata de PrimaSport 1, OrangeSport 1 și DigiSport 1. AICI, rezultatele etapei 22 din Superliga LIVE de la ora 20:00 » Farul - CFR Cluj,…

- Liga Profesionista de Fotbal a publicat programul primei etape din 2023. Superliga revine vineri, 20 ianuarie, cu partida U Cluj - FC Voluntari și programeaza in runda inugurala a noului an, cea cu numarul 23, duelul primelor doua clasate, Farul - CFR Cluj, desparțite de numai un punct in clasament.…

- CFR Cluj și Hermannstadt se intalnesc azi, de la 20:00, in ultimul meci al anului din Superliga. Partida conteaza pentru runda #21 și e liveTEXT pe GSP.ro. Meciul e in direct la TV pe Prima Sport 2, Orange Sport 1 și Digi Sport 1 Echipa lui Dan Petrescu are nevoie de o victorie pentru a incheia anul…

- Mijlocașul central islandez Runar Mar Sigurjonsson (32 de ani) semneaza cu FC Voluntari. Plecat de la CFR Cluj in vara acestui an, islandezul a ajuns la un acord cu FC Voluntari. Din informațiile Gazetei Sporturilor, acesta va semna un contract pe 1 an și jumatate. Runar Mar Sigurjonsson semneaza cu…

- Luni au avut loc ultimele doua partide din cadrul etapei cu numarul 18 a Superligii Romaniei, insa pauza nu va fi una foarte lunga, in ciuda faptului ca Mondialul din Qatar se va incheia dupa jumatatea lunii decembrie.