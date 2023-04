Stiri pe aceeasi tema

- Cat va sta intr-un centru educativ un minor din Alba, care a drogat un tanar și apoi l-a talharit. Pedeapsa finala a judecatorilor Un minor condamnat de Judecatoria Alba Iulia la internarea intr-un centru educativ timp de un an (1) an si șase (6) luni pentru talharie, nu a fost de acord cu pedeapsa…

- Un tanar din Alba Iulia care a mers alaturi de o minora la furat in Kaufland, trimis in judecata. Cum au fost prinși Un tanar din Alba Iulia care alaturi de o minora au mers la furat in magazinul Kaufland din Alba Iulia a fost trimis in judecata. Trimiterea in judecata a venit la aproape un an de la…

- Un barbat de 61 de ani din județul Mureș a furat bicicleta unui tanar din Cugir, lasata neasigurata. S-a ales cu dosar penal Un barbat de 61 de ani din județul Mureș este cercetat de polițiștii din Cugir dupa ce a furat bicicleta unui tanar de 23 de ani, lasata neasigurata in fața unui magazin din oraș. …

- Barbat din Alba, condamnat dupa ce a furat 6 borcane cu miere și ulei de dovleac. Ce pedeapsa a primit la Judecatoria Alba Iulia Un barbat din Alba a fost condamnat recent pentru furt calificat, dupa ce a sustras din portbagajul unei mașini, parcate in fața casei mai multe borcane cu miere și o sticla…

- Un barbat din Zlatna a fost condamnat de magistrații Judecatoriei Alba Iulia la pedeapsa de un an si 6 luni de inchisoare, cu suspendare, pentru savarsirea infractiunii de efectuarea de operatiuni financiare in mod fraudulos. In actul de sesizare s-a aratat, in esența, ca in data de 15.04.2022, in jurul…

- O femeie a fost talharita in Parcul Poporului din Timișoara. Femeia a ramas fara telefonul mobil și, in incercarea de a-l prinde pe cel care i-l furase, s-a trezit ca ii e pulverizat in fața spray lacrimogen. Un tanar in varsta de 18 ani a fost arestat preventiv in acest caz, noteaza, marți, tion.ro.…

- Un tanar de 18 ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, pentru talharie calificata, dupa ce a sustras din mana unei femei telefonul mobil, apoi i-a pulverizat spray lacrimogen in ochi, fapta savarsita in Parcul Poporului din Timisoara.

- Un tanar de 24 de ani a spart ușa unui centru comercial din Sectorul 5 al Capitalei și a furat mai multe telefoane dintr-un magazin. Acesta a fost plasat in arest la domiciliu. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…