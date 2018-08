Stiri pe aceeasi tema

- Circulația a fost restricționata, sâmbata seara în zona Piața Victoriei, anunța Brigada Rutiera, masura fiind dispusa din cauza protestatarilor care, la ora transmiterii știrii, încep sa se strânga pentru un nou miting. În zona Piața Victoriei…

- Cateva sute de persoane protesteaza la aceasta ora in Piata Victoriei din Capitalei, grupuri de manifestanti continua sa vina, iar circulatia pe bulevardele Kiseleff si Iancu de Hunedoara a fost inchisa. Jandarmii au gasit asupra unui tanar un cutit, iar un alt barbat a devenit violent cu, fiind nemultimit…

- Aproximativ 1.000 de persoane se afla sambata seara, in jurul orei 18,30, la protestul antiguvernamental din Piata Victoriei, in zona fiind restrictionata circulatia rutiera pe bulevardele Kiseleff, Iancu de Hunedoara si Calea Victoriei. Protestatarii sunt dotati cu steaguri tricolore, precum si ale…

- Peste 400 de oameni au primit ingrijiri medicale dupa incidentele violente Foto: Agerpres Circulatia se desfasoara normal la aceasta ora în Piata Victoriei din Bucuresti, dupa incidentele violente de aseara de la mitingul antiguvernamental. Manifestatia a degenerat iar confruntarile…

- Peste 100.000 de protestatari au blocat centrul capitalei, potrivit www.digi24.ro. Strazile din jurul Guvernului au fost baricadate de forte de ordine, iar in jurul orei 16 au inceput primele incidente. Sute de persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale. ”Instigatorii au incendiat diverse zone, au…

- Mii de persoane au protestat miercuri seara in Cluj, Sibiu, Timisoara si Iasi impotriva modificarilor adoptate la Codul de procedura penala, scandand lozinci impotriva Guvernului si a PSD. Si in Bucuresti, peste 4.000 de oameni au protestat in Piata Victoriei, informeaza Agerpres. Peste 2.000 de persoane…

- Peste 4000 de persoane s-au adunat, miercuri seara, in Piata Victoriei din Capitala, pentru a protesta fata de modificarile aduse Codului de Procedura Penala. In jurul orei 22.00 protestatarii au aprins din nou lanternele telefoanelor. Pe cladirea Guvernului este proiectat cu laser mesajul #Rezist.…

- Incidente cu protestatarii #Rezist, inainte de mitingul PSD . Cateva zeci de persoane au fost evacuate de jandarmi din Piața Victoriei, cu circa o ora inainte de mitingul din fața Guvernului. Membrii mișcarii Rezist au anunțat zilele trecute ca vor organiza un protest care se va suprapune cu mitingul…