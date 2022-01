Stiri pe aceeasi tema

- Greva spontana a angajaților de la STB a paralizat Bucureștiul. Transportul public de suprafața din Capitala este blocat, joi dimineața de o greva a șoferilor. Autobuzele, troleibuzele și tramvaiele nu au ieșit pe trasee și mulți oameni au așteptat degeaba in stații, in frig. Care sunt nemulțumirile…

- Autobuzele, troleibuzele și tramvaiele din București nu circula in aceasta dimineața. Mii de oameni, care au plecat de acasa la prima ora, au ramas blocați in stațiile in care mijloacele de transport nu au mai ajuns. Angajații STB au intrat in greva generala, sindicaliștii spunand ca revendicarile lor…

- Transportul in comun de suprafaa din București este paralizat, niciun autobuz, niciun tramvai nu circula dupa ce negocierile dintre angajații STB și reprezentanții societații au fost fara rezultat. Circa 1.

- O greva spontana a avut loc, vineri dimineața, la cele mai importante centrale termoelectrice din București: CET Sud, CET Grozavești și CET Progresul, salariații acestora solicitand majorari salariale, anunța Antena 3 . Adrian Tudora, administratorul special al ELCEN, a precizat, pentru economica.net…

