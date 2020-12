Stiri pe aceeasi tema

- Sarbatorile zilei de 26 decembrie Ortodoxe Soborul Maicii Domnului; Sf. Cuv. Nicodim cel Sfintit de la Tismana; Sf. Ier. Eftimie Marturisitorul, episcopul Sardei Greco-catoliceA II-a zi de Craciun. Serbarea Maicii Domnului. Sf. ep. m. EftimieRomano-catoliceSf.…

- Sarbatoare mare in a doua zi de Craciun. Este vorba despre Soborul Maicii Domnului, care este unul dintre cele cinci mari praznice din anul bisericesc inchinate Sfintei Fecioare Maria. Sarbatoarea vine cu o serie tradiții și obiceiuri care trebuiesc respectate cu strictețe de creștini. Sarbatoarea din…

- Preasfințitul Parinte Daniil le-a transmis credincioșilor, in scrisoarea pastorala la Nașterea Domnului, ca nu vor gasi pacea in lume, ci in Biserica. Iar daca vor lasa pacea sa se aștearna in sufletele lor, și Biserica lui Hristos se va consolida și va spori spiritual „prin harul și «mangaierea…

- Biserica o praznuieste în cea de-a doua de Craciun pe cea care a dat nastere lui Hristos Dumnezeu, Maica Domnului. Exista o serie de restricții pe care daca nu le respecți, se spune ca în anul urmator nu vei putea obține tot…

- In acest sfarșit de saptamana, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Cluj desfașoara acțiuni in vederea prevenirii și combaterii ilegalitaților in domeniul silvic, dar și pentru depistarea transporturilor ilegale de material lemnos și pomi de Craciun. Articolul FOTO/VIDEO – Sezonul pomilor…

- Radik Tagirov, care a sugrumat, conform anchetei, 26 de pensionari, a descris in detaliu cum și-a ucis victimele, dar nu a putut explica și motivul. El a fost reținut marți dimineața la Kazan, iar in dupa-amiaza tarziu, Ministerul de Interne din Rusia a lansat un videoclip al interogatoriului, informeaza…

- Craciun 2020. Anul acesta, Craciunul va pica intr-o zi de vineri, pe 25 decembrie 2020. Mai concret, pana atunci mai sunt sapte saptamani, 50 de zile, 1.209 ore, 72.573 minute, 4.354.431 de secunde. Craciun 2020. Cate zile mai sunt pana in Ajunul Craciunului Este, cel mai probabil, seara cea…

- Parintele Calistrat Chifan, de la Manastirea Vladiceni din Iași, a reacționat dur, marți, la Antena 3, dupa ce Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, a anunțat unele restricții privind sarbatorile și procesiunile religioase.Conform preotului Calistrat Chifan, șeful DSU confunda…