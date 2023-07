A doua zi de cod roșu de caniculă în București și sud-estul țării. Temperaturi de 40-42 de grade București și alte opt județe din sudul și sud-estul țarii se afla miercuri, 26 iulie, pentru a doua zi la rand, sub cod roșu de canicula. Meteorologii au anunțat ca sunt așteptate temperaturi maxime extreme de 40-42 de grade și disconfort termic va fi deosebit de accentuat.Valul de caldura persista și astazi in aproape toata țara. Pentru a doua zi la rand, in București și in alte opt județe este in vigoare o alerta cod roșu de canicula.Cod roșu de canicula pentru București și 8 județeJudețele vizate de avertizarea cod roșu: Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Calarași, Ialomița, Braila, Galați, vestul… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

