A doua zi de Cod roșu de caniculă în București și opt județe. Temperaturile ajung iar la 42 de grade Celsius Opt judete si municipiul Bucuresti se vor afla miercuri sub avertizare Cod rosu de canicula si disconfort termic deosebit de accentuat, temperaturile fiind estimate la 40-42 de grade. Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie, in judetele Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Calarasi, Ialomita, Braila, Galati, vestul judetului Constanta si in municipiul Bucuresti se vor inregistra temperaturi maxime extreme […]

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

