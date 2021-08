Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile au anunțat luni, 16 august, 286 de noi cazuri noi de COVID, raportate in ultimele 24 de ore in Romania, dupa efectuarea a 18.734 teste rapide și PCR. De ieri pana azi, 5 oameni infectați au murit, iar 121 pacienți sunt internați in stare grava la Terapie Intensiva. Pana astazi, 16 august,…

- OFICIAL| 323 cazuri noi și 6 decese, in Romania, in ultimele 24 de ore: 112 de oameni internați la ATI OFICIAL| 323 cazuri noi și 6 decese, in Romania, in ultimele 24 de ore: 112 de oameni internați la ATI Duminica, 15 august 2021, Grupul de Comunicare Strategica a dat publicitații noul bilanț al pandemiei…

- Romania trece de pragul de 200 de cazuri de covid pe zi. Au fost raportate 233 in ultimele 24 de ore din circa 35.000 de teste. De ieri pana azi au murit inca cinci oameni, iar la Ati sunt internati in prezent 60 de pacienti. In Timiș au fost raportate 21 cazuri noi de imbolnavire, […] The post Romania…

- Un numar de 403 de persoane infectate cu noul coronavirus sunt internate in unitatile sanitare de profil, dintre care 56 la terapie intensiva, a anuntat, sambata, Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Vineri au fost raportate 49 de cazuri la terapie intensiva. Pe teritoriul Romaniei, 980…

- Pana astazi, 30 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.080.792 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.045.351 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 52 cazuri noi…

- OFICIAL| DOAR 26 de cazuri noi și 2 decese, in TOATA ȚARA, in ultimele 24 de ore: Patru decese și 158 de oameni internați la ATI Luni, 21 iunie 2021, Grupul de Comunicare Strategica a dat publicitații noul bilanț al pandemiei de COVID-19 in Romania. Pana astazi, 21 iunie, pe teritoriul Romaniei, au…

- Romania a inregistrat 63 de cazuri noi de coronavirus in ultimele 24 de ore, dintr-un total de 31.325 de teste PCR și antigenice. De asemenea, au fost raportate 96 de decese, insa 90 dintre ele s-au produs in urma cu mai mult timp și abia acum au fost confirmate ca fiind cauzate de COVID și introduse…

- Pana astazi, 3 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.078.338 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.041.256 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 196 cazuri…