Stiri pe aceeasi tema

- Continua controalele autoritaților in zonele aglomerate și mijloacele de transport in comun din județul Timiș. Aproape 200 de polițiști și jandarmi au verificat, miercuri, daca sunt respectate normele de protecție impotriva SARS-CoV2 in județ. Au dat din nou amenzi de zeci de mii de lei celor care nu…

- Controale ale polițiștilor și jandarmilor in zonele aglomerate, societați comerciale și mijloace de transport in comun din Timiș. Au fost verificate aproape 700 de societați comerciale și peste 1.800 de persoane doar in weekend, pentru a vedea daca sunt respectate masurile de raspandire a coronavirusului.…

- Continua verificarile polițiștilor și jandarmilor in zonele aglomerate, societați comerciale și mijloace de transport in comun, in județul Timiș. Oamenii legii au controlat peste 160 de societați comerciale și peste 1100 de persoane numai miercuri pentru a vedea daca sunt respectate masurile de prevenție…

- Controale ale polițiștilor și jandarmilor in zonele aglomerate, societați comerciale și mijloace de transport in comun, in județul Timiș. Oamenii legii au verificat peste 80 de societați comerciale numai luni pentru a vedea daca sunt respectate masurile de prevenire a raspandirii noului tip de coronavirus.…

- Controale ale polițiștilor, jandarmilor și pompierilor in zonele aglomerate, societațile comerciale și mijloacele de transport in comun din județul Timiș. Oamenii legii au verificat aproape 200 de societați comerciale, duminica, pentru a vedea daca sunt respectate masurile de prevenire a raspandirii…

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, este in favoarea aplicarii, la nivel national, a unei amenzi minime de 50 de euro pentru persoanele care sunt prinse fara masca in magazine sau in transportul public, potrivit Agerpres. Angela Merkel sustine, de asemenea, introducerea unei interdictii asupra unor…

- In perioada 07- 09 august a.c., structurile teritoriale ale M.A.I. au continuat acțiunile desfașurate in sistem integrat, impreuna cu celelalte instituții implicate, sub autoritatea Instituției Prefectului, in contextul prevenirii și combaterii raspandirii COVID – 19. Zilnic, peste 250 de efective de…