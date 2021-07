Prefectura Timiș a anunțat ca, pentru a doua zi consecutiva, in județ nu a fost confirmat niciun caz nou de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. Numarul de teste este insa mai mic in weekend, in ultimele 24 de ore fiind realizate 500 (din care 352 teste rapide). Coeficientul infectarilor cumulate la 14 […] Articolul A doua zi consecutiva fara niciun caz nou de infectare cu coronavirus, niciun pacient COVID-19 la Terapie Intensiva și niciun deces raportat in Timiș a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .