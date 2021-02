Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița, are vacant post de CONSILIER JURIDIC

Compania de Apa Targoviste - Dambovita S.A. organizeaza in data de 11.03.2021, ora 09.30,concurs pentru ocuparea postului vacant de CONSILIER JURIDIC- COR 261103 in cadrul OFICIULUI JURIDIC GESTIUNE PERSONAL The post Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița,… [citeste mai departe]