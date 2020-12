Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii PNL, USR PLUS si UDMR s-au intalnit sambata, de la ora 9:00, la Vila Lac, pentru a purta negocieri cu privire la formarea unei coalitii de guvernare. PNL iși dorește in continuare cele doua ministere importante din Guvern: Finanțe și Justiție, in timp ce USR PLUS ar vrea macar unul dintre…

- Lucian Romașcanu a criticat dur, in direct la Digi 24, incercarea de alianța pe care PNL și USR o incearca pentru constituirea guvernului, reclamand faptul ca „doi pierzatori”, negociaza constituirea Executivului. Romașcanu a anticipat ca negocierile vor fi foarte grele din cauza „USR-ului care,…

- Reprezentanții PNL Maramureș au facut o plangere catre Biroul Electoral Central prn care il acuza pe candidatul Coaliției pentru Maramureș, Catalin Cherecheș, de mita electorala masiva. Sub semnatura lui Mircea Cirț, candidatul PNL la Primaria Baia Mare, membrii BEC sunt informați ca peste 6000 de…