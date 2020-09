Stiri pe aceeasi tema

- Pana astazi, 15 septembrie, sunt confirmați infectați cu coronavirus 4 copii, iar pentru alți doi copii sunt așteptate rezultatele la teste. Cei patru deja testați au varste cuprinse intre 9 și 13 ani și au forme ușoare de boala. Toți sunt internați la Spitalul Județean de Urgența Piatra-Neamț. Noul…

- Cinci cadre didactice din judetul Olt, de la scoli din Slatina, Bals, Izvoarele si Vadastrita, au fost infectate cu noul coronavirus si alte 20 de cadre didactice sunt in izolare la domiciliu deoarece au intrat in contact cu persoane confirmate cu COVID-19, potrivit inspectorului scolar general al…

- "La momentul acesta, in conformitate cu ceea ce a transmis fiecare Inspectorat scolar, exista 106 cadre didactice spitalizate, 293 de cadre didiactice aflate in carantina care doresc sa-si desfasoare activitatea in sistem online,91 de cadre didactice care au intrat in concediu medical", a anuntat…

- Organismul de consultare infiintat pentru combaterea pandemiei declansate de noul coronavirus s-a pronuntat in favoarea ideii ca "perioada de izolare, intr-un anumit numar de situatii, sa fie redusa de la 14 la sapte zile", a informat postul de radio France Inter. Olivier Veran a precizat ca decizia…

- "Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant face un APEL PUBLIC catre parlamentarii Romaniei prin care solicitam sa respinga decizia Guvernului Orban de a nu majora salariile din educatie, la data de 1 septembrie 2020, decizie luata prin recenta OUG privind rectificarea bugetara. In medie, fiecare…

- Ludovic Orban prezinta masurile luate pentru combaterea pandemiei de coronavirus, dar și cele legate de organizarea alegerilor și inceperea anului școlar. -Am inaintat președinților celor doua Camere un raport care urmarește masurile pe care le-am luat și pe care continuam sa le luam, atat in privința…

- Redeschiderea școlilor reprezinta un pericol uriaș din cauza riscului de apariție a cazurilor de coronavirus, iar acest lucru a fost confirmat in Germania. La cateva zile dupa ce elevii s-au intors in banci, doua unitați de invațamant și-au inchis porțile.

- Pandemia de COVID-19 a facut cel putin 531.789 de morti in lume de cand China a anuntat oficial aparitia bolii in decembrie, potrivit unui bilant intocmit de AFP pe baza datelor oficiale, duminica, la orele 19.00 GMT. Peste 11.343.890 de cazuri de infectie au fost diagnosticate oficial in 196 de tari…