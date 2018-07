A doua victorie pentru tricolore

Baschetbalistele tricolore au inregistrat o noua victorie in etapa a doua a Campionatului European pentru tineret (U 20 de ani) – Divizia B, care are loc in aceste zile la Oradea, dispunand cu scorul de 76-61 (15-26, 11-10, 32-17, 18-8) de naționala Marii Britanii. Partida a avut doua reprize complet diferite ca aspect. Britanicele au deschis mai bine meciul și și-au adjudecat primul sfert, scor 26-15, intrand apoi la pauza mare in avantaj, scor 36-26. A urmat, din fericire, un sfert trei foarte bun al fetelor noastre, care au reușit sa intoarca soarta partidei. „Acvilele” au preluat… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

