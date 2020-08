Stiri pe aceeasi tema

- Inca o unitate mobila ATI a fost trimisa de la Galați, unde statea nefolosita de o luna, pentru a fi instalata la Spitalul Județean din Timișoara. Se așteapta insa avizul de la DSP pentru a putea interna și trata aici bolnavi de COVID-19.

- Numarul cazurilor grave de coronavirus din Timișoara crește. Merita spus insa ca aici sunt trimiși pacienți din mai multe orașe și sa orașul are doar aproximativ 15 locuri la ATI, destinate tratarii celor care sufera de coronavirus și au nevoie de servicii pe secții ATI. Unitatea mobila de terapie…

- Pentru ca judetul a atins capacitatea maxima de internare pe sectiile de terapie intensiva a pacientilor in stare grava infectati cu virusul SARS-CoV-2, DSU a trimis in sprijinul Argesului o unitate de terapie intensiva mobila.

- O unitate mobila ATI cu 12 paturi va fi instalata la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Pitesti, in conditiile in care in Arges nu mai sunt locuri libere la terapie intensiva. Purtarea maștii va deveni obligatorie și in spațiile publice deschise din județ, incepand de joi. Decizia a fost luata marți…

- Unitatea mobila ATI, trimisa pe 14 iulie la Spitalul Judetean "Sf. Andrei" din Galati, nu functioneaza, desi au trecut doua saptamani de cand a ajuns in judet. Unitatea nu poate functiona pentru ca nu sunt suficienti medici pe terapie intensiva care sa asigure atat activitatea curenta din spital,…

- Unitatea mobila ATI, adusa de IGSU la Spitalul Judetean ‘Sf. Andrei’ din Galati dupa vizita efectuata, saptamana trecuta, de ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, nu poate functiona, pentru ca unitatea sanitara nu are personal suficient specializat pe terapie intensiva pentru a putea asigura atat activitatea…

- Pentru coordonarea eficienta a intervențiilor privind cazurile de imbolnavire cu noul coronavirus SARS CoV-2 la nivelul județului Timiș, incepand de astazi, in dotarea Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Banat” al județului Timiș a intrat o unitate ... The post O unitate de terapie intensiva…

- Echipamentul, care are 12 postui ATI a fost trimis la Galati in noaptea de luni spre marti, la ordinul Ministrului Sanatatii, care a criticat dur modul cum criza coronavirusului a fost gestionata medical si administrativ.