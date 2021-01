Stiri pe aceeasi tema

- Cea de a doua tranșa, de 21.600 doze de vaccin Moderna, ajunge sambata, 30 ianuarie, la Institutul Național de Cercetare–Dezvoltare Medico–Militara „Cantacuzino”, informeaza Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19. Transportul este asigurat de firma producatoare,…

- A cincea transa de vaccin anti-COVID de la Pfizer BioNTech, care consta in 87.750 de doze, va ajunge luni in Romania, pe cale aeriana, pe aeroporturile din Otopeni, Cluj-Napoca si Timisoara. Potrivit unui comunicat al Comitetului National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19,…

- Prima tranșa, de 14.000 doze de vaccin Moderna, va ajunge maine la Institutul Național de Cercetare–Dezvoltare Medico–Militara „CANTACUZINO”. Transportul este asigurat de firma producatoare, iar dozele de vaccin vor fi aduse la București pe cale terestra, anunța Comitetul Național de Coordonare a Activitaților…

- Astazi, 11 ianuarie, a sosit in Romania a patra tranșa de vaccin Covid-19 de la Pfizer BioNTech, constand in 150.150 doze, anunța Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea. Vaccinurile au ajuns in Romania pe cale aeriana, pe aeroporturile din Otopeni, Cluj-Napoca și Timișoara.…

- Valeriu Gheorghita, presedintele Comitetului National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV), a declarat astazi ca pentru transportul vaccinului, dupa inceperea campaniei de imunizare, este foarte probabil sa fie folosite aeronave ale Ministerului Apararii Nationale…

- Primele 10.000 de doze de vaccin care vor ajunge in Romania vor fi distribuite in zece spitale din București și din țara, a anunțat Comitetul Național de coordonare a activitaților privind vaccinarea impotriva COVID-19. Comitetul Național de coordonare a activitaților de vaccinare are in vedere primirea…