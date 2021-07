A doua statuie a Libertății a ajuns în SUA Modelul redus al celebrei statui va fi expus duminica, 4 iulie, la New York inainte de a ateriza in gradina ambasadorului francez la Washington, unde va sta timp de zece ani. Sora cea mica a statuii Libertați, care are doar trei metri inalțime (fața de 93 de metri a variantei originale) a ajuns la New […] The post A doua statuie a Libertații a ajuns in SUA first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

