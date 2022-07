Stiri pe aceeasi tema

- A doua Centura a orașului MIOVENI este finanțata prin Programul „Anghel Saligny”! Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației a aprobat finanțarea proiectului de realizare a Centurii de Nord a orașului Mioveni, suma alocata de la bugetul de stat prin Programul Național de Investiții…

- Asaf Avidan, Morcheeba, Dubioza Kolektiv, B.U.G. Mafia, Subcarpați, Jessie Ware, Rudimental și mulți alți artiști va așteapta la Analogue Festival „Va invit la un weekend de evadare in natura, unde sa va bucurați de concerte, dans, ateliere și experiențe inedite! 2-4 septembrie – Platoul Faget din Mioveni”,…

- O tradiție de peste 45 de ani este reluata: tabara de vara a copiilor din orașele infrațite, Pitești și Kragujevac! 23 dintre cei mai merituoși elevi de gimnaziu din Pitești, desemnați de școlile in cadrul carora aceștia studiaza, au plecat astazi și vor ramane timp de 10 zile, in Serbia, in tabara…

- 17 medii de 10 in Argeș, la Evaluarea Naționala Astazi au fost afișate rezultatele la Evaluarea Naționala. La nivelul județului Argeș, elevii au obtinut 17 medii finale de 10. 11 dintre acestea au fost obținute de elevi din Pitești, iar alte doua medii de 10 au fost obținute de elevi ai Colegiului Național…

- Administrația locala din Mioveni se pregatește pentru cel mai tare eveniment al anului, Festivalul Analogue. „Direct din cartier, sa dam un strigat Mafiei Subterane bucureștene. Suntem foarte mandri sa ii uram bun venit lui B.U.G. Mafia la prima ediție a Festivalului Analog! Fii acolo sau fii patrat.…

- ANAF vaneaza pe Facebook poze din concediile de lux, iar posesorii lor vor trebui sa justifice de unde au avut bani sa mearga in destinatii exotice. Atenție mare cu ce va laudați pe rețelele sociale și nu doar din cauza hoților. De acum inainte, și Fiscul va vaneaza fotografiile cu lux și opulența și…

- S.V.S.U. MIOVENI – pe primul loc! Echipajul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgența al orașului Mioveni a caștigat faza județeana a concursurilor profesionale ale serviciilor voluntare și private pentru situații de urgența, competiție organizata de ISU Argeș. Echipajul nostru a obținut Locul…

- MIOVENI: PE 16 MAI INCEPE COLECTAREA DATELOR DE CATRE RECENZORII DE TEREN, PRIN INTERVIURI FATA IN FATA Institutul National de Statistica (INS) anunța ca platforma de autorecenzare va fi deschisa pana vineri, 27 mai, iar vizita recenzorilor in teren se va desfasura in perioada 31 mai – 17 iulie 2022.…