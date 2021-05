Stiri pe aceeasi tema

- Roxen și echipa Romaniei la Eurovision 2021 au primit teste negative pentru COVID-19, așa ca reprezentanta noastra va putea evolua pe scena pentru jurizare și va putea lua parte la prima semifinala Eurovision 2021. Pentru ultimele repetiții, inaintea semifinalei televizate, Roxen a cantat intr-o rochie…

- Portalul de știri Noi.md te invita sa urmarești live, pe pagina noastra de facebook, un interviu cu interpreta Natalia Gordienko, cea care in acest an ne va reprezenta țara in cadrul concursului Eurovision Song Contest. Echipa Nataliei Gordienko este in febra pregatirilor pentru spectacolul de la Rotterdam.…

- Roxen, reprezentanta Romaniei la Eurovision 2021, a avut duminica prima repetitie oficiala pe scena concursului de la Rotterdam. Cantareața aduce in fata povestea unei fete singure, care se lupta cu starile ce-i sunt controlate de mediul exterior.

- Echipa care va reprezenta Romania la Eurovision a plecat in aceasta dimineața catre Rotterdam. Roxen va urca pe scena cu melodia Amnesia. Ediția din acest an va fi una speciala, avand in vedere masurile de distanțare. Doar 3.

- Acum 15 ani, Natalia Gordienko cucerea topurile muzicale cu melodia „Loca”, cu care a participat la acea vreme la Eurovision, in duet cu romanul Arsenium. Astazi, revine pe celebra scena, reprezentand Moldova cu piesa „Sugar”. Pentru ca ne-a cucerit cu atitudinea pozitiva și ritmul plin de viața al…

- „Regele” estradei rusești Filip Kirkorov va prezenta astazi pe postul bulgar național BNT piesa Sugar compusa de el, cu care Natalia Gordienko va reprezenta Moldova la concursul Eurovision 2021. Potrivit presei bulgare, Kirkorov a profitat de ocazie și s-a intilnit cu directorul general al postului…

- Ieri artista din Republica Moldova, Natalia Gordienko și-a prezentat cu mare fast la Moscova clipul video pentru melodia ”Sugar” cu care ne va reprezenta țara anul acesta la cel mai mare concurs european de muzica ”Eurovision”. Artista și-a ținut in suspans invitații pina aproape de miezul noții, iar…