- Camera Reprezentantilor a votat punerea sub acuzare a presedintelui in exercitiu, Donald Trump, pentru "incitare la insurectie" in cursul asaltului partizanilor sai asupra Capitoliului la 6 ianuarie. Votul asupra acestui "impeachment" face din Donald Trump primul presedinte din istoria SUA…

- Democratii au depus luni la Camera Reprezentantilor un act de acuzare impotriva lui Donald Trump, prima etapa catre deschiderea formala asteptata in aceasta saptamana a unei a doua proceduri de destituire a presedintelui american, acuzat ca a ''instigat la violenta'' la Capitoliu, relateaza…

- O postare ciudata a lui Trump numai pe site-ul Parler. Inca președinte al Statelor Unite, Donald Trump a declarat ca a invocat Legea Insurecției dupa revolta condusa de facatorii de legi republicani și democrați, FBI, CIA etc, care sperau ca vor submina SUA și Constituția sa. In mesajul care poate fi…

- Donald Trump ar putea fi vizat de a doua procedura de destituire chiar de luni, o situatie fara precedent istoric, in timp ce sambata nu dadea niciun semn ca ar intentiona sa demisioneze sau sa se retraga dupa violentele din 6 ianuarie la Capitoliul american, noteaza AFP si Reuters. Un…

- Democrații din Camera Reprezentanților au inceput redactarea articolelor pentru punerea sub acuzare a lui Donald Trump și planuiesc inceperea procedurii de luni, cel mai devreme, conform CNN. Joi, Nancy Pelosi și Chuck Schumer avertizasera ca daca Pence și cabinetul nu il indeparteaza pe Trump de la…

- Democratul Chuck Schumer i-a cerut republicanului Mike Pence sa invoce cel de-al 25-lea amendament din Constitutie, care permite vicepresedintelui si unei majoritati a cabinetului sa-l declare pe presedinte \"\"INAPT\"\" pentru indeplinirea atributiilor si sa-l indeparteze de la putere, potrivit Agerpres."Daca…