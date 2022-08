Stiri pe aceeasi tema

- Petrolul Ploiești a invins, vineri seara, la Mediaș, cu 1-0, pe Universitatea Cluj, in primul meci din cea de-a 4-a etapa a Superligii de fotbal. Unicul gol al partidei a fost marcat de Gheorghe Grozav, in minutul 23. Clujenii au ratat o lovitura de la 11 metri, in minutul 45+4, prin Adrian Balan. Sambata,…

- Arbitrul Andrei Chivulete va conduce la centru meciul Universitatea Cluj - Petrolul, de vineri, de la ora 19.00, din etapa a patra din Superliga, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Programul competitional al Superligii a fost stabilit, vineri, in urma unei trageri la sorti. In prima etapa, campioana CFR Cluj va evolua cu Rapid, pe teren propriu. Prima runda este programata in perioada 15-18 iulie. Tot in prima etapa CS Universitatea Craiova va evolua cu Sepsi OSK Sfantu Gheorghe.…

- Gabriel Tamaș (39 de ani) a inscris la debutul pentru Petrolul, in meciul amical caștigat impotriva moldovenilor de la Dinamo-Auto Tiraspol, scor 2-1. Partida s-a disputat in Turcia. In minutul 28, la scorul de 1-0 pentru formația din Republica Moldova, Petrolul a beneficiat de o lovitura de la colțul…

- Poloneza Iga Swiatek, numarul 1 mondial, a obtinut al doilea titlu la Roland Garros, dupa ce a invins-o in finala pe sportiva americana Coco Gauff, cap de serie 18, scor 6-1, 6-3. Swiatek a inregistrat a 35-a victorie consecutiva si s-a impus dupa 68 de minute. Ea mai castigat turneul si in 2020,…

- Alex Delea (25 de ani), barmanul din echipa „Razboinicilor”, a caștigat Survivor 2022 și premiul de 100.000 de euro! Survivor este un reality-show care scoate in evidența calitațile sportive, atletice, ale participanțilorCei cu o buna pregatire fizica au avut șansa, la capatul mai multor probe de rezistența…

- Dinamo Bucuresti a retrogradat din Liga I de fotbal, pentru prima oara in istoria sa de aproape trei sferturi de secol, dupa ce a terminat la egalitate cu Universitatea Cluj, 1-1 (1-1), duminica seara, pe teren propriu, in mansa a doua a barajului pentru mentinere/promovare. In tur fusese 2-0 pentru…

- Zi neagra pentru „Cainii roșii”: Dinamo a retrogradat din Liga 1 pentru prima data in istoria de 74 de ani a clubului Zi neagra in istoria echipei de fotbal Dinamo București care a retrogradat de pe prima scena a fotbalului romanesc pentru prima data in istoria clubului. In prezența unui mare numar…