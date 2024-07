Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au primit informatii de la o sursa umana in ultimele saptamani despre un complot iranian care viza asasinarea fostului presedinte Donald Trump, a informat marti CNN, citand persoane informate asupra acestui subiect, relateaza Reuters, citata de Agerpres. Potrivit CNN, nu exista niciun…

- FBI a calificat impuscaturile de la mitingul fostului presedinte Donald Trump de sambata seara drept o tentativa de asasinat, relateaza CNN. „Am avut ceea ce numim o tentativa de asasinat impotriva fostului nostru presedinte Donald Trump. Este inca o scena a crimei activa”, a declarat Kevin Rojek, agentul…

- Marcel Ciolacu a propus amanarea din ordonanța de urgența a prevederilor privind testarea anti-drog a șoferilor. Amanarea masurilor vine dupa scandalul din ultimele zile in care inclusiv medicii legiști au acuzat ca noile prevederi pot duce la abuzuri ale Poliției. Premierul Marcel Ciolacu a avut o…

- Conducerea Rusiei urmarește campania prezidențiala din SUA cu entuziasm și interes și iși incurajeaza candidatul favorit, Donald Trump, sa caștige, au declarat pentru publicația The Moscow Times surse din elita politica și economica rusa. The Moscow Times este o publicație independenta, care a fost…

- Guvernul va ingheța vineri punctul de amenda, astfel incat sa nu creasca odata cu majorarea salariului minim brut de la 1 iulie 2024, a anunțat premierul Marcel Ciolacu. ”Vom ingheta punctul de amenda, astfel incat acesta sa nu creasca odata cu salariul minim pe economie”, a declarat Marcel Ciolacu,…

- Dezideriu Buna dimineața la cafeluța a venit ieri cu o Luna Noua in Gemeni și cu promisiunea ca agitația nu se termina prea curand. Practic, daca ați resimți ca va este cumva mai somn ca de obicei sau ca ar trebui sa mai mancați ceva pe langa tot ce mancați de obicei, acolo putem […] The post Luna…

- Majoritatea americanilor aproba verdictul de condamnare a lui Donald Trump, insa cei care sunt neafiliați politic și republicanii susțin ca acesta nu ar trebui sa se retraga din campania pentru alegerile din noiembrie, cand va candida impotriva actualului președinte Joe Biden. Un sondaj de opinie publicat…

- Nivelul de violența al discursurilor a atins cote maxime in SUA, dupa condamnarea penala a fostului președinte Donald Trump. Taberele sunt oricum bine delimitate intre republicani și democrați, in contextul anului electoral – in noiembrie Joe Biden și Trump vor concura din nou in alegeri. Apariția din…