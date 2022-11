A doua lună de Dinam 2022 vine cu cinci spectacole de dans contemporan, ateliere şi o proiecţie de filme Cea de-a doua luna a stagiunii de dans contemporan de la Timișoara, care se desfașoara in luna noiembrie sub numele DINAM 2022, aduce publicului timișorean cinci spectacole, cinci ateliere pentru profesioniști și tot atatea sesiuni Q&A, precum și o proiecție de filme de dans internaționale. Spectacolele coregrafice doresc sa prezinte idei transpuse in dans iar […] Articolul A doua luna de Dinam 2022 vine cu cinci spectacole de dans contemporan, ateliere si o proiectie de filme a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

