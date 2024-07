A doua investigație asupra Amazon, în Italia. Gigantul online este vizat pentru evaziune fiscală O unitate italiana a Amazon este investigata de procurorii din Milano pentru evaziune fiscala, au declarat vineri doua surse, dar ancheta nu are legatura cu un sechestru de mai multe milioane de euro de la o alta unitate italiana a grupului in aceasta saptamana. Poliția fiscala italiana a confiscat marți aproximativ 121 de milioane de […] The post A doua investigație asupra Amazon, in Italia. Gigantul online este vizat pentru evaziune fiscala appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- O unitate italiana a Amazon este anchetata de procurorii din Milano pentru suspiciune de evaziune fiscala, au declarat vineri doua surse, dar ancheta nu are legatura cu un sechestru de milioane de euro pentru o alta unitate italiana a grupului, in aceasta saptamana, transmite Reuters, potrivit news.ro

