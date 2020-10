Stiri pe aceeasi tema

- • HC Buzau – CSU Suceava 30-24 (19-11) Dupa infrangerea de miercuri, asumata, cu Dinamo, HC Buzau a redevenit echipa care a impresionat in startul acestui sezon, in care are deja patru victorii in primele șapte etape! Joi, in meciul cu numarul 4 din turneul 2 al Ligii Naționale de la Sf. Gheorghe, echipa…

- HC Buzau se joaca cu inimile suporterilor! Dupa remiza obtinuta, ieri, in ultima secunda, in fata Stelei, buzoienii au pus in scena un nou thriller si astazi, impotriva celor de la CSM Fagaras, in al doilea meci din turneul 2 al Ligii Nationale de la Sf. Gheorghe. Si cat de bine incepuse partida! 3-0…

- Șase puncte din noua posibile și locul 7 in clasament dupa primele trei etape ale Ligii Naționale, disputate sub forma unui turneu la Sf. Gheorghe, reprezinta un bilanț pe care nici cei mai optimiști suporteri ai lui HC Buzau nu l-au luat, poate, in calcul. Baieții lui Pero Miloșevic au invins doua…

- • HC Buzau – Minaur Baia Mare 23-25 (11-8) Eșec pentru HC Buzau in meciul disputat miercuri, in cadrul etapei a 2-a a Ligii Naționale, in turneul de sala de la Sf. Gheorghe. Dupa debutul cu dreptul de marți, in fața Dunarii Calarași, baieții lui Pero Milosevic au intalnit-o miercuri pe Minaur Baia Mare,…

- Steaua ținuta in șah de nou-promovata CSU din Suceava. Potaissa Turda a caștigat derbyul cu Poli Timișoara, iar Dinamo a avut ceva de tras ca sa treaca de CSM Fagaraș Liga Zimbrilor a pornit la drum marți 15 septembrie. Se joaca sistem turneu, primele trei etape urmand sa se dispute la Sf. Gheorghe,…

- Start perfect pentru echipa masculina de handbal, in turneul de sala de la Sf. Gheorghe, care programeaza, de astazi si pana joi, inclusiv, primele 3 etape din noul sezon al Ligii Nationale! In primul joc, HC Buzau a intalnit-o pe Dunarea Calarasi, formatie in fata careia buzoienii nu s-au simtit bine…