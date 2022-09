A doua groapă comună, găsită în apropierea orașului Izium Aproximativ 200 de cruci din lemn au fost gasite vineri intr-un sit din apropierea orașului Izium, in nord-estul Ucrainei, au declarat martori pentru Reuters, marcand probabil o a doua groapa comuna intr-un teritoriu recucerit in ultimele zile de forțele ucrainene. Barbați imbracați in salopete albe au inceput sa exhumeze cadavrele din sit, situat la marginea unui cimitir din nord-vestul orașului Izium, au declarat martorii. Aproximativ 20 de saci mortuari albi erau vizibili. Autoritațile ucrainene au anunțat vineri descoperirea unei gropi comune care conținea aproximativ 440 de cadavre in orașul… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

