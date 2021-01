A doua fază a vaccinării ar putea începe la sfârşitul săptămânii viitoare A doua faza a vaccinarii ar putea incepe la sfarsitul saptamanii viitoare Foto: gov.ro. Cea de-a doua faza a campaniei de vaccinare ar urma sa înceapa la sfârșitul saptamânii viitoare. Care sunt categoriile de persoane vizate în aceasta etapa aflam de la Mihaela Enache: Reporter: Dupa 15 ianuarie prioritate vor avea persoanele internate în centrele medico-sociale. Sunt aproape 40.000 de rezidenți în peste 1.800 de astfel de unitați de îngrijire la nivel național și au demarat deja procedurile în scopul obținerii consimțamântului… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

Sursa articol si foto: romania-actualitati.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un milion de americani au fost vaccinați anti-COVID-19, a anuntat miercuri Robert Redfield, directorul principalei agentii federale de sanatate publica din SUA, informeaza AFP. „Statele Unite au incheiat astazi o etapa preliminara, dar cruciala. Autoritatile locale au raportat acum ca peste un milion…

- Pietele agroalimentare s-ar putea redeschide, la sfarșitul saptamanii Foto Arhiva/ Catalin Radu Pietele agroalimentare s-ar putea redeschide, la sfârșitul saptamânii, pe fondul scaderii numarului de cazuri de COVID înregistrate zilnic. Comitetul Național pentru Situații…

- "Va cer sa organizati activitatea pentru ca la sfarsitul saptamanii viitoare sa incepem vaccinarea la dacra mare", a declarat el intr-o videoconferinta cu vicepremierul insarcinat cu Sanatatea, Tatiana Golikova."Industria si infrastructurile sunt pregatite", a dat asigurari liderul de la Kremlin. …

- Romania: 9.005 de noi cazuri in urma a 36.271 de teste #Covid Foto: Arhiva/ Gabriel Sava. Un numar de 9.005 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost înregistrate, în ultimele 24 de ore, în urma efectuarii a 36.271 de teste la nivel national, informeaza Grupul de…

- Pentru schema de ajutor referitoare la capitalul de lucru al firmelor mici și mijlocii (ajutor in valoare de 2,000 de euro), evaluarea va incepe luni, spune ministrul. „Banii se gasesc deja in momentul de fața in banci, intreprinzatorii nu trebuie sa faca decat sa incarce in aplicație contractul semnat…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat marti ca Valeriu Gheorghita, medic la Spitalul Militar Central, va fi coordonator al campaniei de vaccinare anti-COVID-19 la nivel national, el fiind invitat marti la Cotroceni, la sedinta de evaluare a masurilor cu privire la gestionarea

- SANITAS ameninta cu declansarea unui conflict de munca la nivel național Arhiva Foto: Atena Teognoste Sindicatul angajatilor din domeniul sanatatii - SANITAS - avertizeaza ca tragedia de la Spitalul Judetean Neamt, în care au murit 10 pacienti cu COVID-19, aflati la terapie intensiva, se poate…

- Premierul grec, Kyriakos Mitsotakis, a decretat joi un lockdown pentru intreaga tara pana la sfarsitul lunii noiembrie in fata avansului necontrolat al celui de-al doilea val al pandemiei de COVID-19, in acord cu seria de restrictii adoptate in restul Europei, relateaza EFE.